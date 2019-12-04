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Электричества не будет в 90 домах столицы
Свет отключат по причине ремонта и
диагностики сетей, сообщает DEITA.RU.
В среду, 4 декабря, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. Об этом сообщили в МУПВ ПВЭС.
Так, света не будет с 9.00 до 17.00. Причина отключений – плановые работы.
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