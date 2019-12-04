Электричества не будет в 90 домах столицы

Свет отключат по причине ремонта и диагностики сетей, сообщает DEITA.RU.



В среду, 4 декабря, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества. Об этом сообщили в МУПВ ПВЭС.

Так, света не будет с 9.00 до 17.00. Причина отключений – плановые работы.

Адреса:

Анютинская ул. 44,

Восточная 4-я ул. 103А,

104,

105,

106,

106А,

107,

110,

110А,

112,

Дунаевского ул. 1,

10,

11,

13,

3,

4,

6,

7,

8,

9,

Ивановская ул. 2,

2А,

4,

Кольцевая ул. 28,

Кольцевой пер. 10,

11,

13,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

Курчатова ул. 44,

Лермонтова ул. 59Д,

65,

67,

69,

71,

75,

75/1,

85/2,

Малиновая ул. 28,

30,

30А,

32,

32А,

7,

9,

Подъемная ул. 42В,

44,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

55А,

55Б,

57,

59,

61,

63,

65,

67,

Покровская ул. 11,

13,

Полярная ул. 7,

7А,

7Б,

7В,

7Г,

Разина ул. 43,

Русская ул. 61,

63,

Связи ул. 22Б,

30,

Суворовская ул. 18,

Фадеева ул. 1А,

Чичерина ул. 1,

10,

16,

3,

4,

6,

8,

Шахтерская ул. 1