Электричества не будет в столице в пятницу

Массовые отключения пройдут по плану, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 4 октября, во Владивостоке по некоторым адресам пройдет отключение электроэнергии. Как сообщили в МУПВ «ВПЭС», это произойдет из-за плановых работ.

Отключения в 107 домах начнется в 9.00. Свет дадут только в 17.00.

Адмирала Кузнецова ул. 80,

82,

84,

86,

86А,

88,

92,

Артековская ул. 10,

9,

Бурачка ул. 4,

Восточный пр-кт 29,

31,

33,

35,

Высотная ул. 17,

4,

Дачная ул. 12,

15,

3,

9,

Иннокентьевская ул. 33,

57,

59,

61,

63,

65,

67,

69,

Колесника ул. 10А,

5,

Маковского ул. 175,

177,

189,

191,

197,

199,

203,

205,

207,

Невская ул. 16,

18,

20,

Олега Кошевого ул. 27А,

Подъемная ул. 35,

37,

41,

43,

57,

Светлая ул. 10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

19,

21,

23,

29,

3,

31,

33,

35,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

Северо-Суйфунская ул. 24,

26А,

Суворовская ул. 20,

22,

24,

26,

28,

30,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

41,

42,

43,

45,

47,

49,

51,

53,

55,

Шкотовская ул. 1,

4,

5,

6,

6А,

8,

8А,

Штилевая ул. 14,

14А,

25,

25А,

Южно-Уральская ул. 5

Елена Миронова