Новости
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Электричества не будет в столице в пятницу
4 Октябрь 2019, 07:15
Массовые отключения пройдут по плану, сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 4 октября, во Владивостоке по некоторым адресам пройдет отключение электроэнергии. Как сообщили в МУПВ «ВПЭС», это произойдет из-за плановых работ.
Отключения в 107 домах начнется в 9.00. Свет дадут только в 17.00.
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Елена Миронова