Новости
Холодную воду снова перекроют в столице
3 Октябрь 2019, 07:45
Электричества в столице не будет по этим адресам
3 Октябрь 2019, 07:15
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3 Октябрь 2019, 02:45
Электричества в столице не будет по этим адресам
3 Октябрь 2019, 07:15
Электрики запланировали ремонтные
работы, сообщает DEITA.RU.
В четверг, 3 октября, по 73 адресам во Владивостоке не будет электроэнергии. Об этом сообщили в МУПВ «ВПЭС». Отключения связаны с ремонтными работами. Срок отключений – с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Адмирала Кузнецова ул. 74,
78,
80,
82,
Александровича ул. 1,
3,
5,
7,
9А,
9Б,
13А,
15,
17,
17А,
25,
27,
29,
33,
84,
86,
Анютинская ул. 44,
Восточная 1-я ул. 39,
Героев Хасана ул. 19,
21,
Интернациональная ул. 54,
56,
Калинина ул. 43,
43А,
45А,
Каплунова ул. 11,
Малиновая ул. 7,
9,
28,
30,
30А,
32,
32А,
Метельная ул. 2,
3,
5,
6,
7,
9,
11,
13,
Нестерова ул. 10,
11,
Подъемная ул. 42В,
44,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
55Б,
55А,
57,
59,
61,
63,
65,
67,
Снеговая ул. 5,
5А,
6,
7,
Харьковская ул. 6,
Шахтерская ул. 1
Елена Миронова