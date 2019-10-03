Электричества в столице не будет по этим адресам

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Электрики запланировали ремонтные работы, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 3 октября, по 73 адресам во Владивостоке не будет электроэнергии. Об этом сообщили в МУПВ «ВПЭС». Отключения связаны с ремонтными работами. Срок отключений – с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул.  74,

78,

80,

82,

Александровича ул.  1,

3,

5,

7,

9А,

9Б,

13А,

15,

17,

17А,

25,

27,

29,

33,

84,

86,

Анютинская ул.  44,

Восточная 1-я ул.  39,

Героев Хасана ул.  19,

21,

Интернациональная ул.  54,

56,

Калинина ул.  43,

43А,

45А,

Каплунова ул.  11,

Малиновая ул.  7,

9,

28,

30,

30А,

32,

32А,

Метельная ул.  2,

3,

5,

6,

7,

9,

11,

13,

Нестерова ул.  10,

11,

Подъемная ул.  42В,

44,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

55Б,

55А,

57,

59,

61,

63,

65,

67,

Снеговая ул.  5,

5А,

6,

7,

Харьковская ул.  6,

Шахтерская ул.  1

Елена Миронова

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