Электричества в столице не будет в десятках домов

Отключения связаны с ремонтными работами, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 15 октября, во Владивостоке по ряду адресов не будет электричества. Об этом сообщили в МУПВ «ВПЭС».

Сообщается, что света не будет с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ и диагностики сетей.

Адреса:

Артековская ул. 1,

1А,

3,

5,

9,

10,

Белинского ул. 11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

22,

Борисенко ул. 23,

25,

27,

29,

31,

38,

Высотная ул. 17,

Героев-Тихоокеанцев ул. 14,

24,

24А,

26,

28,

Дачная ул. 9,

15,

Докучаева ул. 13,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

20А,

21,

23,

Кипарисовая ул. 14,

16,

Красного Знамени пр-кт 121,

125,

127,

160,

162,

164,

Мусоргского ул. 27,

29К,

33А,

Нестерова ул. 13,

Рабочая 13-я ул. 14,

16,

Фадеева ул. 6,

6В,

8,

8А,

10,

10А,

10В,

12,

12А,

12В,

30А,

Штилевая ул. 25,

25А