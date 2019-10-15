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Электричества в столице не будет в десятках домов
Отключения связаны с ремонтными работами, сообщает DEITA.RU.
Во вторник, 15 октября, во Владивостоке по ряду адресов не будет электричества. Об этом сообщили в МУПВ «ВПЭС».
Сообщается, что света не будет с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ и диагностики сетей.
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