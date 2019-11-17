Электричество отключат у жителей Владивостока

Плановые отключения электричества пройдут в столице Дальнего Востока в понедельник, 18 ноября, сообщает DEITA.RU по информации муниципального унитарного предприятия Владивостока «Владивостокское «Предприятие «Электрических Сетей».

Как информируют специалисты МУПВ ВПЭС, в понедельник, 18 ноября, время проведения плановых работ установлено с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов.

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