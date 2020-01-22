Электричество отключат во Владивостоке по этим адресам

Света в домах не будет весь день, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке в среду, 22 января, произойдет массовое отключение электричества. Света не будет в 66 домах.

Как сообщили в МУПВ ВПЭС, отключения связаны с проведением плановых работ. Света не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Ватутина ул. 4,

4А,

Восточная 4-я ул. 97А,

Восточная 5-я ул. 41,

43,

45,

47,

49,

51,

51Б,

51В,

70,

72,

74,

74А,

76,

80,

82,

84,

Восточная 6-я ул. 11,

11А,

13,

13А,

15,

Вострецова ул. 11,

13,

Карла Либкнехта ул. 7,

9,

10,

12,

Клары Цеткин ул. 15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

26,

28,

Охотская ул. 1,

1/1,

2Д,

Пригородная 1-я ул. 96,

98,

99,

101,

103,

105,

107,

Светланская ул. 161А,

Уютная ул. 2,

4,

8,

10,

12,

14,

14А,

24,

26,

28,

30,

32,

42