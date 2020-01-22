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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Электричество отключат во Владивостоке по этим адресам

свет, электричество, напряжение,

Света в домах не будет весь день, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке в среду, 22 января, произойдет массовое отключение электричества. Света не будет в 66 домах.

Как сообщили в МУПВ ВПЭС, отключения связаны с проведением плановых работ. Света не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Ватутина ул.  4,

4А,

Восточная 4-я ул.  97А,

Восточная 5-я ул.  41,

43,

45,

47,

49,

51,

51Б,

51В,

70,

72,

74,

74А,

76,

80,

82,

84,

Восточная 6-я ул.  11,

11А,

13,

13А,

15,

Вострецова ул.  11,

13,

Карла Либкнехта ул.  7,

9,

10,

12,

Клары Цеткин ул.  15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

26,

28,

Охотская ул.  1,

1/1,

2Д,

Пригородная 1-я ул.  96,

98,

99,

101,

103,

105,

107,

Светланская ул.  161А,

Уютная ул.  2,

4,

8,

10,

12,

14,

14А,

24,

26,

28,

30,

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