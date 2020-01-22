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Электричество отключат во Владивостоке по этим адресам
Света в домах не будет весь день, сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке в среду, 22 января, произойдет массовое отключение электричества. Света не будет в 66 домах.
Как сообщили в МУПВ ВПЭС, отключения связаны с проведением плановых работ. Света не будет с 9.00 до 17.00.
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