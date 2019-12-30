Новости
Электричество погаснет во владивостокских домах: адреса
30 Декабрь 2019, 08:02
Депутат попросил пьяных остаться дома в новогоднюю ночь
30 Декабрь 2019, 07:42
Минфин обяжет россиян вносить процент с МРОТ для пенсии
30 Декабрь 2019, 07:16
Медведев ввел новый порядок изготовления номеров для автомобилей
30 Декабрь 2019, 06:04
Поклонская назвала власть пребывавшей в пьяном угаре
30 Декабрь 2019, 05:34
Персональные данные россиян утекли в Сеть с Госуслуг
30 Декабрь 2019, 04:24
Пентагон отрабатывает морской десант на направлении Дальнего Востока
30 Декабрь 2019, 03:12
Как готовиться к проруби на Крещение, рассказала руководитель клуба моржей
30 Декабрь 2019, 02:42
Электричество погаснет во владивостокских домах: адреса
В понедельник, 30 декабря, во Владивостоке запланированы отключения электроснабжения, сообщает DEITA.RU по материалам МУПВ ВПЭС.
Как отмечают специалисты Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей», время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2 до 8 часов.
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...