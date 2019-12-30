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Электричество погаснет во владивостокских домах: адреса

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В понедельник, 30 декабря, во Владивостоке запланированы отключения электроснабжения, сообщает DEITA.RU по материалам МУПВ ВПЭС.

Как отмечают специалисты Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей», время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2 до 8 часов.

впэс

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