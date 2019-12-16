Электричество погаснет во владивостокских домах

В понедельник, 16 декабря, во Владивостоке запланированы отключения электроснабжения, сообщает DEITA.RU по материалам МУПВ ВПЭС.

Как отмечают специалисты Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей», время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2 до 8 часов.



