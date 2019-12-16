telegr wh call

Новости

Воду отключат в домах Владивостока

16 Декабрь 2019, 08:19

Электричество погаснет во владивостокских домах

16 Декабрь 2019, 07:12

Снег из Китая идет на Приморье

16 Декабрь 2019, 06:09

Россиянин в Корее сбил двух человек и скрылся с места ДТП

16 Декабрь 2019, 05:16

Полного запрета русского спорта требуют в Европе

16 Декабрь 2019, 04:31

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

16 Декабрь 2019, 03:14

Бывший «слуга народа» раскритиковал Зеленского

16 Декабрь 2019, 02:16

Песков рассказал, кто осмелился прервать Путина

16 Декабрь 2019, 01:37

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Электричество погаснет во владивостокских домах

пикса лампа

В понедельник, 16 декабря, во Владивостоке запланированы отключения электроснабжения, сообщает DEITA.RU по материалам МУПВ ВПЭС.

Как отмечают специалисты Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей», время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2 до 8 часов.

адреса

Популярное

Медведев одобрил закон о чичероне

«Море отжали» — строительство возмутило жителей Владивостока

Опасные конфеты нашли в Приморье

Лобовое столкновение: рейсовый автобус попал в ДТП
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...