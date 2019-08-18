Во всех населенных пунктах Приморья, которые пострадали в результате сильных дождей, восстановлено электроснабжение, сообщает DEITA.RU по информации ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По информации департамента гражданской защиты Приморья, на данный момент режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах.

«Электроснабжение населенных пунктов восстановлено. Подтоплено более 415 домов и 1250 придомовых территорий. Эвакуировано почти 170 человек, 25 из них находятся в пунктах временного размещения», – сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что проезд к селам Саровка, Новокрещенка и Покровка в Красноармейском районе восстановлен. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению проезда на 185-м километре автодороги Раздольное–Хасан.