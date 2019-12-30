Новости
Пробки 8 баллов – Владивосток в транспортной блокаде
30 Декабрь 2019, 12:40
До конца года банкир-меломан уйдёт из Сбербанка
30 Декабрь 2019, 12:30
В России хотят переименовать все самолеты
30 Декабрь 2019, 12:15
«Электрички не будет»: расписание изменено в новогодние праздники
30 Декабрь 2019, 12:00
Падением цирковой гимнастки занялся Следком -видео
30 Декабрь 2019, 11:45
«Елочка нравится?»: Росгвардия встретит владивостокцев на площади в новогоднюю ночь
30 Декабрь 2019, 11:30
Соцсети: водитель скончался в многокилометровой пробке
30 Декабрь 2019, 11:15
Роскомнадзор опубликовал ТОП-10 самых популярных у интернет-пиратов российских фильмов в 2019 году
30 Декабрь 2019, 11:00
«Электрички не будет»: расписание изменено в новогодние праздники
В связи с праздниками и традиционным снижением пассажиропотока в первые дни января, в Приморье частично изменяется расписание электропоездов, сообщили DEITA.RU в ОАО «Экспресс Приморья».
31 декабря, 1 и 2 января на маршрут не выйдет пригородный поезд "Уссурийск- Хасан",
1,2 и 3 января на маршрут не выйдет пригородный поезд "Хасан- Уссурийск",
1 января на маршрут не выйдет электропоезд "Владивосток- Ружино",
1 и 2 января на маршрут не выйдет электропоезд "Ружино- Владивосток",
Кроме того, 1 января в Приморье будет действовать особое расписание пригородных электропоездов. Из Владивостока:
- 07:10 Кневичи
- 08:30 Кипарисово
- 09:02 Кневичи
- 11:00 Уссурийск- Сибирцево- Спасск-Дальний
- 11:51 Кневичи
- 14:00 Партизанск- Мыс Астафьева
- 16:00 Кневичи
- 17:30 Артем
- 18:00 Кневичи
- 18:09 Уссурийск
- 18:30 Партизанск- Тихоокеанская
- 22:00 Уссурийск- Сибирцево- Новочугуевка
На участке между Находкой и Партизанском 1 января в 20:00 выйдет на маршрут электропоезд, сообщением Мыс Астафьева- Партизанск.
Во Владивосток 1 января курсируют электропоезда, отправлением от следующих станций:
- 05:56 Раздольное
- 06:03 Смоляниново
- 06:51 Партизанск
- 07:42 Кневичи
- 08:31 Кневичи
- 10:40 Кневичи
- 13:25 Кневичи
- 16:00 Спасск-Дальний, Сибирцево (16:53), Уссурийск (16:55)
- 17:28 Партизанск
- 17:45 Кневичи
Дмитрий Санников