«Электрички не будет»: расписание изменено в новогодние праздники

В связи с праздниками и традиционным снижением пассажиропотока в первые дни января, в Приморье частично изменяется расписание электропоездов, сообщили DEITA.RU в ОАО «Экспресс Приморья».

31 декабря, 1 и 2 января на маршрут не выйдет пригородный поезд "Уссурийск- Хасан",

1,2 и 3 января на маршрут не выйдет пригородный поезд "Хасан- Уссурийск",

1 января на маршрут не выйдет электропоезд "Владивосток- Ружино",

1 и 2 января на маршрут не выйдет электропоезд "Ружино- Владивосток",

Кроме того, 1 января в Приморье будет действовать особое расписание пригородных электропоездов. Из Владивостока:

- 07:10 Кневичи

- 08:30 Кипарисово

- 09:02 Кневичи

- 11:00 Уссурийск- Сибирцево- Спасск-Дальний

- 11:51 Кневичи

- 14:00 Партизанск- Мыс Астафьева

- 16:00 Кневичи

- 17:30 Артем

- 18:00 Кневичи

- 18:09 Уссурийск

- 18:30 Партизанск- Тихоокеанская

- 22:00 Уссурийск- Сибирцево- Новочугуевка

На участке между Находкой и Партизанском 1 января в 20:00 выйдет на маршрут электропоезд, сообщением Мыс Астафьева- Партизанск.

Во Владивосток 1 января курсируют электропоезда, отправлением от следующих станций:

- 05:56 Раздольное

- 06:03 Смоляниново

- 06:51 Партизанск

- 07:42 Кневичи

- 08:31 Кневичи

- 10:40 Кневичи

- 13:25 Кневичи

- 16:00 Спасск-Дальний, Сибирцево (16:53), Уссурийск (16:55)

- 17:28 Партизанск

- 17:45 Кневичи

Дмитрий Санников