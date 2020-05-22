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Электробусы замечены на дорогах Владивостока

электробус

Электробусы ЛиАЗ-6274, закупленные администрацией Владивостока, замечены на городских дорогах, сообщает ИА DEITA.RU по материалам мэрии.

Как объяснили местные власти, два электробуса проходят обкатку по маршруту «Луговая – Железнодорожный вокзал». Любопытно, что на самом деле ходить они будут аж до Спортивной. Потому как на Ивановской электробусы будут подзаряжать аккумуляторы и на Спортивной разворачиваться по направлению к центру.

«Не исключено, однако, что конечной остановкой в центре у электробусов будет «Площадь Борцов революции», - пояснил начальник управления Александр Иванов. - Сейчас специалисты решают этот вопрос».  

По словам Александра Иванова, оба электробуса и зарядная станция готовы к работе. Тем не менее, обкатка обоих транспортных средств продолжается. Ожидается, что на маршрут электробусы выйдут летом после введения новой транспортной сети и завершения электронных торгов на маршруты.   

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