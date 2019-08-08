Набирающие популярность машины на электричестве вызвали скепсис у экологов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно расчётам жизненного цикла электрокара, которые выполнил Мартен Мессажи из Свободного университета Брюсселя, 70% выбросов угарного гада приходится на вырабатывание электроэнергии, а ещё по 15% дают создание кузова и литиевой батареи.

К такому выводу приходят учёные, рассматривающие плюсы и минусы создания, эксплуатации и утилизации электромобилей. Всё больше специалистов приходит к выводу о том, что разговоры о безвредности новых средств передвижения сильно преувеличены.

Специалисты также говорят о том, что производство первичных материалов для подобных авто включает в себя токсичные процессы и требует больших затрат энергии.

Возможно, в будущем и появятся более экологичные варианты благодаря созданию технологии переработки использованных аккумуляторов. Это должно уменьшить углеродный след на 35%.

На данный момент эксперты сходятся во мнении, что лучше всего пока отдать предпочтение автомобилям-гибридам.

Дмитрий Шевченко