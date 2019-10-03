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Электронные больничные листы полюбились приморцам

3 Октябрь 2019, 16:05

Лист

С начала 2019 года приморцы с помощью интернета оформили почти 90 тысяч электронных больничных листов, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали заместителю губернатора Виктору Фисенко, который отвечает за сферу здравоохранения в регионе.

Как отметила директор краевого филиала ФСС РФ Ольга Суворова, у населения края растет популярность оформления больничных. За девять месяцев такой услугой воспользовались почти 88,5 тысяч приморцев. При этом в прошлом году за это же время больничные листы подобным способом оформили порядка 35 тысяч человек.

«Количество выданных е-больничных листов постоянно растет. При этом у каждого человека есть выбор получить его традиционным способом или с помощью интернета», - подчеркнула руководитель приморского отделения ФСС РФ Ольга Суворова.

Благодаря такой динамике Приморский край находится в лидерах по этой услуге среди регионов Дальневосточного федерального округа. На сегодня подобной услугой могут воспользоваться в 89 медицинских учреждений.

По статистике подобные листы чаще всего получают приморцы, проходившие лечение в краевой больнице №1, жители Пожарского района, жители Владивостока, приписанные к поликлинике №1, а также жители Арсеньева, Спасска-Дальнего, Находки, Лесозаводска и Дальнереченска.

Однако основным лидером в оформлении электронных больничных листов в настоящее время является городская больница Уссурийска, где с начала года уже выдали более 10 тысяч больничных.

Напомним, что данная работа по внедрению е-больничных в Приморье проходит в рамках государственной программы «Развития здравоохранения Приморского края».

Иван Юрьев

 

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