«Электронные чаевые» готовит Mastercard

Международная платежная система Mastercard работает над запуском в России платформы для приема безналичных чаевых, сообщает DEITA.RU по материалам РБК.

Как утверждают источники РБК, переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические детали построения платформы.

Подобную платформу летом 2019 года запустила международная платежная система Visa. Она разработана совместно с «Русским Стандартом», и другие банки в ней не участвуют.

Система «электронных чаевых» простая: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем терминал предлагает ввести 5%, 10% или 15% от стоимости заказа или любую другую сумму на усмотрение самого клиента.

«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной оплаты чаевых, чтобы держателям карт было так же быстро и удобно оставить вознаграждение, как и оплатить покупку», - сказал РБК представитель Mastercard.

Дмитрий Санников