Названы сроки перехода на электронные паспорта в России, сообщает DEITA.RU.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" вице-премьер российского правительства Максим Акимов сказал, что уже в 2022 году в России могут появиться электронные паспорта. При этом, чиновник отметил, что окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.

Акимов также уточнил, что редактированием данных в электронных удостоверениях личности будут заниматься только полиция и орган, который будет записывать базовую информацию.

Дизайн и тип документа ещё обсуждается. По мнению Акимова, идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое надежно защитит данные россиян благодаря российской криптографии и отечественному стандарту.

Дмитрий Шевченко