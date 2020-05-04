Электронные пропуска ввели на Дальнем Востоке

Власти Забайкальского края в субботу, 2 мая, ввели электронные пропуска для жителей Читы и Читинского района, сообщает ИА DEITA.RU.



Получить разрешение граждане смогут самостоятельно через сайт Госуслуги или специальное приложение на смартфоне. До 7 мая жители края смогут сами оформить пропуска, однако после 7 мая это обязанность будет закрепляется за работодателями.

Контролировать граждан на улицах будут полицейские и административные комиссии. Выйти из дома граждане смогут по 12 причинам, в том числе сходить в банк, проследовать в военкомат, съездить на дачу или к престарелым родственникам.