telegr wh call

Новости

Китайцы открыли внутренний туризм

4 Май 2020, 15:45

Отдых россиян под угрозой: пандемия изменит отпуска россиян

4 Май 2020, 15:15

Электронные пропуска ввели на Дальнем Востоке

4 Май 2020, 14:45

99 выздоровели: количество победивших Ковид приморцев растёт

4 Май 2020, 14:15

Последний звонок в онлайне планируют провести на Дальнем Востоке

4 Май 2020, 13:45

МЧС дало приморцам советы по защите от клещей

4 Май 2020, 13:15

Пенсионерка упала с балкона, спускаясь по веревке за бутылкой

4 Май 2020, 12:45

Опора ЛЭП упала на дорогу в Приморье

4 Май 2020, 12:30

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Электронные пропуска ввели на Дальнем Востоке

гибдд

Власти Забайкальского края в субботу, 2 мая, ввели электронные пропуска для жителей Читы и Читинского района, сообщает ИА DEITA.RU. 

Получить разрешение граждане смогут самостоятельно через сайт Госуслуги или специальное приложение на смартфоне. До 7 мая жители края смогут сами оформить пропуска, однако после 7 мая это обязанность будет закрепляется за работодателями. 

Контролировать граждан на улицах будут полицейские и административные комиссии. Выйти из дома граждане смогут по 12 причинам, в том числе сходить в банк, проследовать в военкомат, съездить на дачу или к престарелым родственникам. 

Читайте также:

Ситуация серьезная: Кожемяко сделал важное заявление по коронавирусу

240 приморцев наказали за выход из дома

В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса

Иван Крышан

Популярное

Ситуация серьезная: Кожемяко сделал важное заявление по коронавирусу

Крупная рыба: приморский нарушитель самоизоляции оказался серийным преступником

В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса

Названы возможные сроки возобновления полётов за границу
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...