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Электронные пропуска ввели на Дальнем Востоке
Власти Забайкальского края в субботу, 2 мая, ввели электронные пропуска для жителей Читы и Читинского района, сообщает ИА DEITA.RU.
Получить разрешение граждане смогут самостоятельно через сайт Госуслуги или специальное приложение на смартфоне. До 7 мая жители края смогут сами оформить пропуска, однако после 7 мая это обязанность будет закрепляется за работодателями.
Контролировать граждан на улицах будут полицейские и административные комиссии. Выйти из дома граждане смогут по 12 причинам, в том числе сходить в банк, проследовать в военкомат, съездить на дачу или к престарелым родственникам.
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