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Электронные сигареты попадут под запрет

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Госдума, Минздрав и Совфед сочли неприемлимым то, что сегодня россияне могут курить электронные сигареты и вейпы в ресторанах, кафе и торговых центрах. Они решили поменять существующий законопроект, сообщает DEITA.RU.

Как сообщается на сайте Госдумы, законопроект о приравнивании «электронных» курильщиков к курильщикам классических сигарет прошел первое чтение. Согласно нему, за курение в общественных местах различных вейпов теперь тоже будет облагаться штрафом.

Депутаты утверждают, что пристрастие несовершеннолетних к электронным изделиям в будущем провоцирует их на переход к настоящему табаку.

Авторы законопроекта подчеркивают, что различные вещества, которые содержатся в курительных смесях, не менее опасны, чем привычный всем табак и смолы в нем.

Предполагается, что штраф за курение кальянов, вейпов, электронных сигарет и тому подобных «устройств» составит от 500 до тысячи рублей. На детской площадке такая вольность обойдется в сумму до трех тысяч рублей.

Александра Маслова

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