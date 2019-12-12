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Электронные сигареты попадут под запрет
Госдума, Минздрав и Совфед сочли неприемлимым то, что сегодня россияне могут курить электронные сигареты и вейпы в ресторанах, кафе и торговых центрах. Они решили поменять существующий законопроект, сообщает DEITA.RU.
Как сообщается на сайте Госдумы, законопроект о приравнивании «электронных» курильщиков к курильщикам классических сигарет прошел первое чтение. Согласно нему, за курение в общественных местах различных вейпов теперь тоже будет облагаться штрафом.
Депутаты утверждают, что пристрастие несовершеннолетних к электронным изделиям в будущем провоцирует их на переход к настоящему табаку.
Авторы законопроекта подчеркивают, что различные вещества, которые содержатся в курительных смесях, не менее опасны, чем привычный всем табак и смолы в нем.
Предполагается, что штраф за курение кальянов, вейпов, электронных сигарет и тому подобных «устройств» составит от 500 до тысячи рублей. На детской площадке такая вольность обойдется в сумму до трех тысяч рублей.
Александра Маслова