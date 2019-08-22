Автопроизводители выразили готовность перейти на электронные ТО, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Уже с сентября текущего года большая часть российских автопроизводителей могут перейти на оформление электронного паспорта транспортного средства.

В их числе такие компании, как "Мерседес-Бенц Рус", "КамАЗ", "АвтоВАЗ", "Форд Соллерс Елабуга", "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ряд других брендов.

Как отмечают специалисты компании "РосТех", другие производителя перейдут на оформление электронных техпаспортов с октября.

В результате переход состоится до 1 ноября 2019 года — даты окончания установленного Евразийской экономической комиссией переходного периода.

Дмитрий Шевченко