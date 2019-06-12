Голикова объяснила, как относится кабмин к идее ввести электронные трудовые книжки, сообщает DEITA.RU. Вице-премьер сказала, что закон, скорее всего, примут в России.

Пенсионерам станет легче получать некоторые услуги, имея электронную трудовую, решили авторы инициативы.

Но это не всё, работающим россиянам готовят второй сюрприз: вскоре будет запущен для пробы новый порядок кадрового документооборота. Правительство выберет несколько предприятий, на которых протестирует новую схему. По-новому попробуют хранить трудовые данные граждан.

Голикова говорила перед этим, что работодатели могут перейти на хранение данных о трудовой деятельности сотрудников в электронном варианте уже в следующем году.

Анастасия Туркова