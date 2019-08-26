В преддверии юбилейного Восточного экономического форума ИА DEITA.RU решило проанализировать, как сработали широко разрекламированные на первом форуме новые механизмы по увеличению туристического потока.



Вот, например, электронную визу называли прорывом в туристической отрасли региона, да что там региона, всей России. Мол, благодаря ей к 2025 году турпоток в Приморье вырастет до 10-12 миллионов человек – такие прогнозы давали чиновники на старте.

«Мы надеемся, что безвизовый режим в течение восьми дней на территории Свободного порта Владивосток станет ключевым условием для наращивания въездного туристического потока. Приморский край, по всем нашим задумкам, должен сконцентрировать туристские потоки как из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и из России, что позволит увеличить число туристов, проходящих через территорию до 10 миллионов к 2025 году», – заявлял тогда зам Миклушевского Сергей Нехаев.

За пять лет турпоток в регион действительно увеличился – с 2 до 5 млн. человек, это общий. Что касается иностранных граждан, из 2 млн в 2015 году гостей из зарубежья насчитали 424 тысячи, в 2018 году Приморье посетили 780 тысяч иностранцев, то есть тоже практически в 2 раза больше.

Однако даже при поверхностном анализе становится ясно, что вовсе не электронная виза стала залогом успеха. Облегченный визовый режим заработал лишь с 1 июля 2016 года. А за три года по ней в регион въехало чуть больше 91 тысячи зарубежных гостей из строго определенных стран мира.

Пока власти в публичном поле уже пятый год делают ставку в туризме на электронную визу, туристический поток продолжает расти пока по старым схемам. Основной лидер на протяжении последних нескольких лет — это Китай. И большая часть граждан КНР пока приезжают в Россию рамках межправительственного соглашения о безвизовом групповом туризме. На втором месте в количестве посещений Приморья жители Республики Корея – более 122 тысяч человек, с которой Россия в 2014 году заключила соглашение о безвизовом режиме. Так что и в первом, и во втором случаях электроника ни при чем.

Видимо, понимая, что электронная виза пока не оправдала надежд, механизм пытаются апгрейдить. Так, несколько месяцев назад количество стран, граждане которых могут воспользоваться визой, увеличили. Теперь в список входит 19 государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония и Тайвань. Кроме того, озвучивались планы увеличить количество дней пребывания по электронной визе до 14-ти. Конечно, в свете того, что получение обычной российской визы - процесс достаточно трудоемкий, создание ее электронного аналога – большой шаг вперед, но вот поможет ли это реально увеличить поток туристов, покажет время.

Иван Крышан