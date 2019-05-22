Электронный полис ОМС стал доступен каждому, сообщает DEITA.RU. Минздрав России утвердил соответствующие Правила.

Граждане имеют возможность получить пластиковую карту с электронным носителем информации вместо бланка на бумаге.

Электронный полис не требует паспорта, легче хранится и удобен для переноса, не портится так быстро. Эксперимент с внедрением таких полисов прошел успешно. Теперь граждане сами вправе решить, какой вид документа им больше по душе. Если электронный не нравится – от него можно отказаться.

Также сообщается, что в случае использования электронных полисов любые нарушения в обслуживания можно будет отследить более оперативно, восстанавливая справедливость.

Анастасия Туркова