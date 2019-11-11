Елена Чибрикова: Работа с пожилыми людьми – важная задача краевой администрации

Третья декада октября ознаменовалась завершением первого этапа обучения сотрудников домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также работников Приморского центра социального обслуживания населения, которые оказывают социальные услуги на дому. Специалистов обучили навыкам долговременного ухода за пожилыми людьми в рамках проекта «Старшее поколение». Подробнее о работе краевой администрации в сфере ухода за пожилыми людьми журналисту DEITA.RU рассказала Елена Чибрикова, заместитель директора департамента труда и социального развития администрации Приморского края.



- Елена Павловна, расскажите, пожалуйста, о проекте «Старшее поколение» подробнее. На что направлен данный проект?

Проект «Старшее поколение» реализуется в рамках масштабного национального проекта «Демография», который подразумевает увеличение как показателей рождаемости, так и продолжительности жизни населения России. «Старшее поколение» имеет два сегмента – «Активное долголетие» и «Долговременный уход». В рамках последнего и проводилось обучение специалистов. Направления тесно взаимосвязаны между собой. Правильный долговременный уход может способствовать активному, наполненному позитивными эмоциями, старению.

- В чём заключается суть долговременного ухода?

Система долговременного ухода - новое направление, которое развивается совсем недавно. Это комплексная медико-социальная помощь человеку, чаще всего пожилого возраста, не исключено, что с инвалидностью. Помощь предполагает комплекс мер как со стороны медицины, так и со стороны социальных служб, включая при этом и ещё одну важную составляющую - семейный уход. Иными словами, система долговременного ухода - это комплексный подход к решению проблем пожилого человека.

- Как проект «Старшее поколение» реализуется на территории Приморского края?

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», для того, чтобы понять, как должна реализовываться программа «Долговременный уход», было определено шесть пилотных регионов, Приморье не входило в таковые. Мы решили это делать самостоятельно. Так, в Приморье были выбраны северные территории края - Лесозаводский городской округ, Дальнереченск, Красноармейский район, некоторую часть нашего проекта по долговременному уходу мы апробировали там. Однако мы понимаем, что это очень глубокая работа. Фактически это обеспечение здорового старения под пристальным вниманием трёх составляющих – медицины, социального и семейного ухода. Сам долговременный уход говорит нам о том, что мы должны максимально активизировать человека, должны обеспечить его автономность, и достоинство его жизни.

- Расскажите подробнее про обучение социальных работников Приморского края?

Чаще всего с подобной категорией пожилых людей сталкиваются социальные работники, поэтому мы понимаем, что в этом вопросе на них будет ложиться львиная доля забот. Поэтому мы обучили тех, кто работает в стационарных организациях социального обслуживания и тех, кто оказывает помощь на дому, для того, чтобы дать им основу понимания базового ухода. Это только первый этап, следующий этап обучения будет посвящен работе со шкалами. На данный момент 84 социальных работника прошли первый этап обучения.

- Насколько известно, овладение важными навыками доступно не только специалистам? Расскажите об инициативе обучения родственников человека, нуждающегося в долговременном уходе в рамках «Школы реабилитации»?

Безусловно, мы используем максимум возможностей для того, чтобы пропагандировать тему заботы о пожилом человеке именно внутри семьи. Поэтому обучение основам долговременного ухода предусмотрено и для людей, чьи родственники требуют внимания подобного рода. Родные лица и привычный уклад жизни пенсионера трудно чем-либо заменить, поэтому это является важной составляющей программы. Прийти и обучиться может любой, у кого есть необходимость в таких знаниях. Например, если дома есть родственник, нуждающийся в уходе. Занятия организованы на бесплатной основе и проводятся раз в месяц. С учебным планом можно ознакомиться на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.

- Какие знания учащиеся приобретут по итогу занятий в «Школе реабилитации»?

Обучение проводят специалисты, которые имеют большой опыт в уходе, также привлекаются медицинские работники. Учащихся обучают профилактике пролежней, психологическим аспектам ухода, и таким, казалось бы, простым моментам ухода, как например, правильной смене постельного белья. Только на первый взгляд кажется, что это просто. Однако лишь опытный человек сможет рассказать и показать на практике, как необходимо делать это правильно и без лишних неудобств для пациента или родственника. Подобных моментов в уходовой работе много, и практическими знаниями мы готовы делиться. За десять месяцев текущего года специалисты «Школы реабилитации» провели порядка двухсот занятий, слушателями которых стали почти 2,8 тысяч человек.

- Уход за человеком считается одним из самых сложных видов работы. Предусмотрены ли занятия по обучению психологической помощи самому себе для соцработников? Как бороться с профессиональным выгоранием в этом плане?

Во-первых, всегда нужно уметь отделять профессиональное от личного, уметь очень чётко чувствовать эту границу, не нести домой ту сложную ситуацию, которая есть при работе. Поэтому важна психологическая подготовка для наших работников. Второе – нужно уметь выполнять основные личные мероприятия, которые стоят на страже здоровья, такие как сон, питание и так далее, это игнорировать не нужно. И третье – важно понимать, что нужно дополнительно заниматься каким-либо хобби, уметь отвлекаться, разными способами каждый это может делать, кто-то любит танцевать, кто-то слушать музыку, а кто-то любит ходить на море.

- Сколько в Приморском крае человек, которые нуждаются в долговременном уходе?

Сегодня примерно 4300 человек проживают в учреждениях социального обслуживания на постоянной основе, таких как дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также психо-неврологические интернаты. Кроме того, 8 179 человек находятся на обслуживании в надомных условиях. Это та категория, с которой мы начнём работать. Весь комплекс мер проводится в соответствии с положениями государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края».

Стоит отметить, что нам хотелось бы, чтобы эту работу мы выстраивали совместно с гериатрами, потому что это очень важно. Да, некоторые мероприятия смогут выполнить и соцработники. Однако нужно, чтобы специалист-гериатр написал социальную карту здоровья, где будут указаны определённые назначения, в том числе социальные назначения врача. Однако на сегодняшний день не только в Приморье – по всей стране мало гериатров. Именно поэтому было принято решение начать работу с обучения специалистов. В рамках программы «Старшее поколение» 22 медицинских работника прошли первый этап обучения на гериатров.

На данный момент мы делаем первые шаги в подобном важном направлении, однако именно они станут основой для будущей модернизации сферы лечения и ухода за пожилыми людьми. Комплекс мер позволит не только увеличить продолжительность жизни до показателей 80+, но и наполнить процесс старения активностью и позитивом.

Софья Корф