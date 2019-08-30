Приморской краевой детской библиотеке в этом году исполнилось 58 лет. Чем живёт библиотека, что интересует современных детей, что такое библиотечный брейн-ринг и каким-таким полезным вирусом можно «заразить» детей, DEITA.RU рассказала директор Приморской краевой детской библиотеки Елена Кулинок.

- Елена Ивановна, какие задачи стоят перед детской библиотекой?

- Наша главная задача - воспитывать читателя. Формировать у детей интерес к чтению, развивать его и поддерживать. Мы должны заразить его вирусом чтения, поймать интерес и желание листать страницы, рассматривать иллюстрации, воображать и фантазировать, составлять свой изобразительный ряд, воспринимать устную речь, чтение вслух. Научить слышать и слушать, понимать текст и оценивать его – нравится или не нравится и почему. Дети имеют свои собственные, ярко выраженные интересы. Смысл работы библиотеки заключается в том, чтобы выявить запросы и способности детей. Для разного возраста читателей есть свой круг литературы. Наша забота - выбирать хорошую литературу и предлагать её детям. Библиотеке необходимо создавать для ребят комфортную, привлекательную и развивающую книжную и электронную среду.

- Дети какого возраста могут посещать библиотеку?

- Раньше формально считалось, с пяти до пятнадцати лет. Сейчас мы допускаем и более ранний возраст. Записываем ребёнка в библиотеку, родители приходят с ним и берут для него книжки. Это и удобно, и полезно. Книги дорогие, так что для бюджета многих семей библиотека - спасение. Один папа восторгался: «Да у вас тут Клондайк!». В фонде много книг для дошкольников и малышей: музыкальные и звуковые, вырубки, книжки-игрушки и книжки-непромокашки, с которыми можно купаться, они не промокают. Такие книжки есть в читальном зале и на абонементе.

- Много ли у вас читателей?

- В настоящее время зарегистрировались пять с половиной тысяч читателей. В нашу библиотеку приезжают дети со всего города. Конечно, большую часть составляют любители чтения из нашего микрорайона. В первом полугодии читателям выдано более ста двенадцати тысяч книг, журналов и других изданий.

- Елена Ивановна, вы работаете с детьми давно. Насколько дети изменились, насколько изменились их литературные интересы?

- Дети заметно меняются. Каждое поколение имеет свои приоритеты, интересы, свои литературные предпочтения. Сейчас большое увлечение фэнтези, комиксами. Графический ли это роман или иные разновидности такого направления литературы.

- Есть ли в формате комикса достойная литература, как вы считаете?

- Наверняка есть. У нас пока маленький опыт. Поэтому не могу ответить однозначно. Мы к этой литературе только приобщаемся. На самом деле в библиотечной среде идёт активное обсуждение, что у этого направления литературы, или жанра, действительно есть развитие, свой читатель и издательская практика, есть своя будущность.

- То есть дети меняются, их запросы меняются, и вы реагируете на это?

- Непременно. Есть разные побудительные факторы, почему дети читают. Понятно, что дети будут читать произведения школьной программы – это доминирующий мотив. Есть фактор, который помогает разнообразить круг детской литературы – это внеклассное чтение. И главное – дети должны читать по своему интересу. Есть заданные векторы чтения, а есть то, что ребёнок сам хочет и может читать. Мы должны его понять, найти для него такую литературу и предложить прочитать. Для нас важна возможность неформального общения с читателем и удовлетворение его индивидуальных личностных интересов. Меняется реальность, меняются дети. Но во все времена они хотят читать литературу, благодаря которой они могут узнать мир, в котором живут. Поэтому в библиотеке должны быть произведения о проблемах подростков, их переживаниях, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.

- Сейчас дети читают мало, это общеизвестный факт. Что ребенок получает, читая книги, ну и, соответственно, чего он лишается, не читая?

- Внешние наблюдения действительно показывают, что современные дети читают меньше. Но факт и то, что сохраняется большая категория с удовольствием читающих детей и подростков. Они не теряют интереса к книге и, я уверена, сохранят его, став взрослыми. Чтение художественных книг развивает в ребёнке образность мышления, обогащает интеллектуально и эмоционально, расширяет кругозор, будит фантазию. Книги помогают накапливать знания, получать нужную, полезную и интересную информацию. Соответственно, лишая себя общения с книгой, ребёнок ограничивает развитие своего потенциала. По крупному счёту мы должны научить ребёнка и подростка общаться с книгой; дать ему понять, что она может стать советчиком, помощником, надёжным попутчиком и другом. Ни одна домашняя библиотека не может соперничать по объёму с общественной. Наши специалисты профессионально занимаются изучением детской и подростковой литературы, чтобы уметь найти и посоветовать нужную книгу по интересу и запросу читателя.

- Зачем и с какими запросами приходят в библиотеку читатели?

- Просят найти книгу по названию или конкретную книгу отдельного автора. Подготовить сообщение или написать реферат, подобрать материал к докладу или проекту, прочитать книгу об исторических событиях или известной личности, климатических катаклизмах или техногенных катастрофах. Библиотекари могут помочь подобрать материал к любому празднику, юбилею писателя, художника, музыканта, ученого, переводчика и многому другому. Случаются забавные и любопытные ситуации. Например, спросили: «Кто автор рассказа, в котором идет речь о собаке, спасшей во время пожара куклу?». Или просили дать «летние книги» - в которых описываются летние события, или подобрать смешные рассказы о школе. Подобных историй много. Порой не сразу можно понять, что хочет читатель. Кроме того, дети могут посмотреть фильм в медиатеке, выйти в интернет за нужной информацией в компьютерном зале, посетить творческое занятие, научиться делать оригами или смэшбук.

- То есть к вам можно приходить не только за книгами? У вас проходят ещё какие-либо интересные мероприятия?

- Да. И не мало. Мы работаем в разных форматах: конкурсы, акции, брейн-ринги, квесты, арт- чтения, краеведческие игры, проходят встречи с писателями, мини-спектакли и многое другое. Как краевая библиотека мы играем роль творческой площадки: изучаем и адаптируем разные методы и приёмы в работе с детьми. Мы ищем такие формы, которые их привлекут, заинтересуют и помогут найти новых друзей, новые впечатления, новые эмоции.

Помимо обобщения и применения библиотечного опыта, создаем свои собственные программы и практики. Оцениваем результат – получается, не получается. Что-то меняем, придумываем и обновляем. С коллегами мы постоянно учимся друг у друга. Программы реализуем как локальные, внутрибиблиотечные, так и краевые и межрегиональные.

Например, весной организовали и провели литературно-географический брейн-ринг «По следам водителей фрегатов» к 115-летию автора книги Николая Чуковского. В брейн-ринге участвовали команды Приморской краевой, Магаданской и Сахалинской детских библиотек.

В ноябре стартует онлайн-спринт «Крылья, разносящие мысли». Эта будет уже индивидуальная работа читателей. К участию в нем приглашаются подростки со всего Дальнего Востока. Подобный онлайн-спринт прошел год назад и был посвящен 80-летию Приморского края «А что есть в Приморье?». Его результаты вдохновили читателей, библиотекарей и родителей.

К 220-летию А. С. Пушкина организовали межрегиональный конкурс художников-иллюстраторов «И строчка каждая рисунком хочет стать…». На конкурс поступило более 500 творческих работ от читателей Приморского края и Сахалинской области. В апреле провели межрегиональную акцию «А я придумал слово…» по творчеству детского поэта, прозаика, переводчика Ирины Токмаковой. Литературные и познавательные встречи подготовили специалисты 269 учреждений: детских, публичных и школьных библиотек, центров дошкольного развития и детских клубов. С произведениями Ирины Токмаковой познакомились десятки тысяч дошкольников и младших школьников Приморья и Сахалина.

В этом году начали совместный проект «Как сквозь волшебное стекло» с Приморским драматическим театром молодёжи. Актёры в библиотеке выразительно читают детям отрывки из произведений современных авторов. Чтения-арт дополняются творческими паузами. Такие встречи полюбились и читателям, и родителям.

- Какую работу ещё вы проводите, как краевая библиотека?

- Прежде всего, наша библиотека - методический центр. В крае работают 37 специализированных детских библиотек. Мы ответственны за то, чтобы в каждом районе была профессиональная работа с детьми. Библиотекарям мы помогаем и оказываем разную поддержку. Информируем о современной детской и подростковой литературе, которая сейчас востребована. Издаём методические и информационные материалы: дайджесты, выпуски краеведческих и литературных серий. В районных и городских библиотеках формируется фонд методических изданий. Для специалистов библиотек проводим тематические и практические семинары. В июне состоялся семинар «Библиотека – территория чтения и творчества», на котором присутствовали представители 7 городов и 7 районов Приморья. Наша задача - объединять библиотеки края, создавать площадки для обмена опытом, чтобы каждый на местах, используя свой ресурс, мог предложить условия для развития детей.

Ирина Павленко