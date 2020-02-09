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6 Декабрь 2019, 18:15

Елена Малышева рассказала, как ликвидировать коронавирус в посылках из Китая

поисковик Малышева

Несмотря на то, что вирус не способен долгое время жить во внешней среде, телеведущая рассказала о мерах предосторожности

Елена Малышева рассказала о методах обработки почтовых отправлений из Китая, сообщает ИА DEITA.RU. Меры позволят уберечься от коронавирусной инфекции, получившей большое распространение в КНР.

Ведущая программы «Здоровье» Елена Малышева на собственной страничке в сети Instagram рассказала, как обезопасить себя от коронавируса, получив посылку из Китая. Место, где мог находиться вирус, можно обработать перекисью водородом или антисептиками с содержанием хлора. Благодаря подобным несложным действиям коронавирус погибнет сразу. При использовании ультрафиолетового излучения инфекция погибнет в течение четверти часа.

Однако перед тем, как рассказать о методах обработки, известная телеведущая напомнила, что коронавирус не сможет долго существовать во внешней среде без обработки. Максимальное время жизни в подобных условиях – не более четырёх часов.

Согласно информации китайского портала здравоохранения, у более чем 37 тысяч человек диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровело свыше двух с половиной тысяч человек, погибло от инфекции чуть более восьмисот человек.

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