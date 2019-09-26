Елена Новицкая: новое сестринское отделение станет «Центром добра и здоровья»

В начале сентября в больнице №4 завершился капитальный ремонт сестринского отделения. Что сделано и какие цели ставятся для развития медицинской помощи, рассказала главный врач Владивостокской больницы №4 Елена Новицкая.



Елена Валерьевна, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находилось отделение до капитального ремонта?

До этого ремонт последний раз проводился около 10 лет назад, однако под зданием проходила теплотрасса, дающая тепло в основные корпуса поликлиники. Ремонт был сделан качественно, однако фактор близости теплотрассы всегда влиял негативно на здание в целом. Несколько лет назад, будучи тогда председателем Думы г. Владивостока, в рамках исполнения наказа избирателей, я инициировала и организовала перенос теплотрассы в сторону от здания. Причем дополнительно удалось подключить в рамках проекта еще два многоквартирных дома к центральному отоплению. Однако за 10 лет состояние здания критически ухудшилось: прогнили полы, стены покрылись грибком и т.д. К примеру, в рамках ремонтных работ в этом году при демонтаже стен, которые были покрыты дранкой некоторые перегородки просто обвалились.

Сколько по времени длился ремонт, какие работы были проведены?

В общей сложности ремонтные работы проходили четыре месяца. Рабочие полностью заменили кровлю, системы коммуникаций, полы, внутренние конструкции. Дверные проемы расширили для того чтобы пациентов было удобней перевозить. На заключительном этапе ремонта – произведена внутренняя отделка помещений. Хотелось бы отметить, что лето в этом году выдалось дождливым, однако, несмотря на это при замене кровли, рабочие не допустили затопления помещения, все работы провели своевременно и качественно.

Источник финансирования, и какие были выделены объемы средств?

Вообще необходимо поблагодарить департамент здравоохранения Приморского края и лично Олега Николаевича Кожемяко за системную поддержку медицины. Это очень важно не только для пациентов, но и для нас коллектива, врачей и медсестер. Средства на осуществление ремонта поступили из краевого бюджета, в результате проведенного аукциона на ремонт было затрачено 9.8 миллионов рублей. Помимо этого, нам также были выделены средства на реализацию проекта по паллиативной помощи – 11 миллионов рублей за счет которых будет закуплено новое оборудование специально для паллиативных пациентов. Мы планируем приобрести многофункциональные койки, аппараты для искусственной вентиляции легких, средства для передвижения пациентов и другое. После установки оборудования и получения лицензии здесь будет расположен центр паллиативной помощи.

Какая специфика работы сестринского отделения?

В этом корпусе нам хотелось создать атмосферу не лечебного заведения, а домашнюю уютную обстановку. Не всегда пациенту, особенно когда он находится месяцами в клинике, может помочь оборудование и медикаменты. Пациенту нужна забота, внимание, уход и просто тепло рук нашего персонала. Поэтому наш корпус мы назвали «Центр добра и заботы», а миссия нашей больницы - «Наша клиника готова обогреть весь мир». Рядом со зданием совместно с Союзом садоводов и школьниками Первомайского и Ленинского районов мы разбили сад, в котором растут смородина, абрикосы, яблоки и другие культивируемые сорта. В отремонтированном корпусе мы постарались создать теплую атмосферу и такую обстановку, чтобы нашим пациентам было максимально комфортно.

Сейчас мы с вами общаемся в зале отдыха, где будут проходить встречи с волонтерами, родственниками пациентов. Здесь планируем проводить литературные вечера, небольшие концерты и праздники. Также пациенты могут здесь читать книги, первые экземпляры уже нам были подарены. В зале есть шашки и шахматы, благодаря которым пациенты смогут развивать мыслительные процессы, также есть кроссворды, которые можно разгадывать. Надеюсь, этот зал будет основным местом общения и реабилитации.

Помимо пациентов мы думали и о сотрудниках центра - для них мы старались также сделать все максимально функциональным и удобным, чтобы максимально снизить тяжелую психологичесую нагрузку. Уже сейчас я заметила, что сотрудники больницы хотят здесь работать и приходить сюда. Видно как изменились их лица, они гордятся и рады, что работают в таких условиях.

На сегодня, сколько работников трудится в «Центре добра и заботы»?

В настоящее время в сестринском отделении у нас работает 12 медицинских сестер, в том числе и младших. Всего штат составляет 18 человек. Но мы планируем его расширить, потому что нужны дополнительные специалисты: психолог, врач-паллиативной помощи и медсестры по уходу. Помимо этого, мы занимаемся обучением персонала, который уже трудится в отделении.

Планируется ли на базе паллиативного отделения приглашать помощь извне стен медицинского учреждения волонтеров и других людей?

У нас уже сформировался круг помощников: волонтеров, депутатов, компаний-партнеров, общественных организаций, которые приходят и оказывают помощь больным, некоторые приносят вещи, кто-то продукты, кто-то книги. На открытие отделения нам подарили много подарков для отделения, в том числе большой телевизор в зал отдыха. Скоро пройдет встреча, во время которой волонтерам, представителям общественных и религиозных организаций мы представим наше отделение после ремонта. Она состоится завтра, 26 сентября в 15 часов. Приглашаем всех поучаствовать в ней, а также в создании благоприятной обстановке в нашем отделении и организации общественной жизни. Хотим, чтобы наши пациенты были заняты не только лечением, но чтобы каждый их день был наполнен какими-то интересными событиями. Любые формы активности общественной деятельности мы приветствуем, потому что многие пациенты, попадающие в наше отделение, никогда этим не занимались. Есть у нас пациенты, которым нужна не лечебная помощь, а больше социализация и интеграция в обществе.

Какие у вас планы по развитию паллиативной помощи?

На сегодня центр рассчитан на 23 койко-места. В среднем в год через сестринское отделение проходит порядка полутора тысячи человек. В ближайшее время планируется приобретение медицинского оборудования. После его получения и лицензирования на базе отделения начнет работать центр паллиативной помощи. В дальнейшем возможно создание выездной службы паллиативной помощи, чтобы можно было прикрепленное население осматривать на дому и оказывать помощь. В экстренных случаях госпитализировать. До конца года надеемся удастся все организовать и стать одним из ведущих центров паллиативной помощи.

Иван Крышан