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6 Декабрь 2019, 18:15

Елка из «бычков» появилась на улице города

елка

В Сеуле – столице Южной Корее, появилось необычное праздничное дерево, сообщает DEITA.RU.

Елку из окурков установили активисты напротив здания, в котором располагается офис крупной табачной компании.

Пластиковые фильтры, по мнению экспертов, являются вторым изделием, наиболее засоряющим окружающую среду. Хуже только пластиковые бутылки, которые активно используют и выбрасывают жители буквально всего мира.

Бычки, в свою очередь, токсичны при разложении, а процесс этот может длится долгие годы.

Отмечается, что при установки такого «праздничного украшения» города вокруг собиралась толпа зевак, снимающих процесс монтажа на фото и видео.

елка

Александра Маслова

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