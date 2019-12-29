Новости
Когда ждать потепления, рассказали синоптики
29 Декабрь 2019, 08:15
Ряд домов останется без света накануне Нового Года
29 Декабрь 2019, 07:15
Полиция изъяла опасные петарды из магазинов
29 Декабрь 2019, 06:15
Больше камер слежения появится в самолётах в Новом году
29 Декабрь 2019, 05:15
Мини-гольф, душевые и 3D-принтеры появятся в школах России
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Елка из «бычков» появилась на улице города
29 Декабрь 2019, 03:15
Известно, где любят отдыхать россияне
29 Декабрь 2019, 02:15
Об отличительной черте Путина рассказал его коллега
29 Декабрь 2019, 01:15
Елка из «бычков» появилась на улице города
В Сеуле – столице Южной Корее, появилось необычное праздничное дерево, сообщает DEITA.RU.
Елку из окурков установили активисты напротив здания, в котором располагается офис крупной табачной компании.
Пластиковые фильтры, по мнению экспертов, являются вторым изделием, наиболее засоряющим окружающую среду. Хуже только пластиковые бутылки, которые активно используют и выбрасывают жители буквально всего мира.
Бычки, в свою очередь, токсичны при разложении, а процесс этот может длится долгие годы.
Отмечается, что при установки такого «праздничного украшения» города вокруг собиралась толпа зевак, снимающих процесс монтажа на фото и видео.
Александра Маслова