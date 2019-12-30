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«Елочка нравится?»: Росгвардия встретит владивостокцев на площади в новогоднюю ночь

Новогодняя площадь Владивосток

Во Владивостоке росгвардейцы поздравят горожан с наступающим Новым годом, сообщили DEITA.RU в управлении Росгвардии по Приморскому краю.

31 декабря на центральной площади Владивостока развернется праздничная программа с различными площадками, мастер-классами, выступлениями и тематическими фотозонами.

Управление Росгвардии по Приморскому краю подготовило свой подарок для горожан. Чтобы поддержать силы отдыхающих, военнослужащие развернут полевые кухни и накормят гостей праздника солдатской кашей и горячим чаем.
Подкрепиться традиционными русскими угощениями можно будет в период с 20 до 22 часов.

Дмитрий Санников

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