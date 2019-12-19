«Елочного браконьера» задержали в Приморье

В Надеждинском районе Приморья, возле поселка Оленевод полиция и инспекторы нацпарка «Земля леопарда» задержали «елочного браконьера», сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевая полиция, мужчина из поселка Раздольное подозревается в незаконной рубке – он уничтожил восемь деревьев. По признанию задержанного, все ели он собирался продать в качестве новогодних украшений.

Сейчас в ведомстве устанавливают сумму причиненного рубкой ущерба.

Отмечается, что за нелегальную рубку предусмотрена система штрафов. Кроме того, это преступление - уголовно наказуемое. Так, если выяснится, что ущерб более 5 тысяч рублей, то нарушителю положен штраф в полмиллиона и срок – от 2 до 6 лет заключения.

Напомним, что во Владивостоке появилось 20 точек, где праздничное дерево можно купить законно – все елки выращены в специальных питомниках для того, чтобы порадовать горожан в Новый год. Кроме того, как отметили в мэрии, все точки расположены в разных районах города, включая спальные – для удобства покупателей.

Александра Маслова