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Эндокринологи рассказали, какие сладости можно есть диабетикам

питание, еда, фуршет

Ягоды можно есть практически без ограничений

ВОЗ ни раз отмечала, что все люди должны употреблять углеводы для здорового и сбалансированного питания. В том числе, и быстрые – разнообразные десерты. Можно сладости и диабетикам – главное знать, какие, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на «Российскую газету».

Так, если уровень сахара в крови повышен, то врачи рекомендуют употреблять в день до 300-400 грамм фруктов и ягод – они идеально заменяют сладкие лакомства. При этом следует не есть виноград, бананы и хурму – в них содержание сахара слишком высоко, и употреблять его следует осторожно и здоровым людям.

Ягоды при этом можно есть практически без ограничений.

Вместо сахара эксперты рекомендуют стевию – она слаще в 200 раз, но при этом менее калорийна и более натуральна. При этом мед эндокринологи рекомендуют исключить.

Помимо сладостей, углеводы можно получать из гречневой, овсяной круп и риса.

Напомним, что ранее диетологи рассказывали о белковой диете и о том, что в среднем каждый человек ежедневно получает достаточное количества белков в дневном рационе. Повышенное же содержание такого рода веществ в рационе требуется только в том случае, если человек активно и регулярно тренируется и стремится набрать мышечную массу. 

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