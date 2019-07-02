Энергетики филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» и представители администрации Хабаровска обсудили вопросы участия в совместном проекте по предотвращению несчастных случаев с детьми от воздействия электрического тока.

По итогам встречи было принято решение подготовить план проведения информационных встреч в общеобразовательных учреждениях в новом учебном году, включить в него участие специалистов филиала ХЭС в общешкольных родительских собраниях. Также в планах у энергетиков создать совместный фильм о правилах безопасности для подростков 12-14 лет и принять участие в программе военно-патриотической смены детского оздоровительного лагеря «Мир детства».

Совместный проект энергетиков и администрации края «Основы безопасности для жизни детей» реализуется с 2018 года. Программа включает в себя серию информационных встреч с педагогами и детьми, на которых энергетики вместе со специалистами администрации в доходчивой форме рассказывают ребятам основные правила безопасности и объясняют к чему, может привести их нарушение.

Если вы хотите чтобы в новом учебном году в вашем учебном заведении провели занятие по электробезопасности – напишите нам по адресу pressa@khab.drsk.ru или сообщите по тел. (4212) 59-91-05.