Энергетики ДРСК подвели итоги ремонтной кампании 2019-2020 года

В 2019 году в рамках реализации программы ремонтов энергетики ДРСК отремонтировали 1333 километра воздушных линий электропередачи класса 0,4-10 кВ и 1177 напряжением 35-110 кВ. Произвели ремонт 341 трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ. В результате проведённых работ было расчищено 3744 га просек.

Реализация ремонтной программы является одной из важнейших составляющих деятельности Дальневосточных энергетиков и неотъемлемой частью подготовки электросетевого комплекса региона к отопительному сезону, характеризующемуся максимальными нагрузками на электроустановки.

В частности, в Амурской области энергетики ДРСК провели капитальный ремонт ВЛ-110 кВ «Февральск-Коболдо 1,2», являющейся основным источником электроснабжения для жителей Селемджинского района и расположенных в нем предприятий золотопромышленной отрасли. Выполнили капитальный ремонт силовых трансформаторов 110 кВ на трех подстанциях в Артёмовском и Уссурийском городских округах Приморского края. Энергетики ЕАО провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи в поселке Биракан Облученского района. В Южной Якутии в рамках подготовки к отопительному сезону энергетики закончили ремонт на транзите воздушных линий 110 кВ «Чульманская ТЭЦ – Н.Куранах» с заменой устаревших изоляторов на более современные полимерные аналоги. Также специалисты компании заменили поврежденные изоляторы, фундаменты опор, произвели демонтаж дефектных участков грозотроса.

Немалую часть ремонтной программы филиалов ДРСК составили мероприятия по ремонту оборудования распределительных сетей в сельской местности и отдаленных населенных пунктах - более чем на 50% увеличен объем ремонтов ЛЭП 0,4-10 кВ.

- В 2019 году выполнение производственной программы проходило в сложных метеорологических условиях. Летом Дальний Восток вновь пережил наводнение, вызванное дождями и тайфунами. Паводок затронул Амурскую область, Хабаровский край и ЕАО. Приморье же в этом году побило рекорд по количеству тайфунов, - отмечает главный инженер АО «ДРСК» Александр БАКАЙ. – Несмотря на напряженный период работы, связанный со сложными погодными условиями, внеплановыми ремонтными работами по восстановлению энергообъектов, поврежденных во время паводка, все работы были сделаны в срок в соответствии с графиками ремонтов ДРСК.

Сумма затрат «Дальневосточной распределительной сетевой компании» на ремонт основного оборудования в 2019 году составила 987 млн рублей, что на 7 % больше, чем в 2018 году.