Энергетики ДРСК поздравили приморскую школьницу с победой во Всероссийском конкурсе #ВместеЯрче

Специалисты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (входит в состав Группы ПАО «РусГидро») наградили ученицу 4 «В» класса школы №9 г. Владивостока Полину Ярошенко, занявшую первое место в Конкурсе рисунков и плакатов #ВместеЯрче. Работа приморской школьницы «Мой экоавтомобиль» была признана лучшей в номинации «Чистая энергия и экологически чистые автомобили».

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам приморского филиала ДРСК Константин Долганин вручил школьнице диплом и подарок от организаторов конкурса. Энергетик также поблагодарил педагога Полины Ярошенко за поддержание интереса у детей к теме бережного отношения к энергоресурсам и экологии.

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче проводит Министерство энергетики России, Министерство просвещения совместно с Московским энергетическим институтом четвертый год.

Конкурс проводится для того, чтобы школьники больше узнали о профессии энергетика и инженерно-техническом образовании в России, а также познакомились с инновационными идеями, которые внедряются в области энергосбережения и экологии. В 2019 году тематика конкурсных заданий была в значительной степени посвящена вопросам использования экологически чистых видов топлива на транспорте – газовым и электромобилям.

В 2019 году количество участников конкурса #ВместеЯрче значительно выросло. В этом году в конкурсе приняло участие 4384 учащихся из 72 регионов РФ. В конкурсе активно участвовали дальневосточные школьники.

Стоит отметить, что все лауреаты конкурса имеют преимущественное право принять участие в тематических сменах, проводимых при поддержке Минэнерго России, в ведущих детских центрах страны: ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена» с учетом возрастных ограничений каждой тематической программы.

В следующем году к участию в мероприятиях конкурса #Вместеярче приглашаются педагоги и школьники Приморского края. Подробная информация о Конкурсе и процедуре подачи работ опубликована на официальном сайте https://вместеярче.рф.