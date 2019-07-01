В течение часа энергетики полностью восстановили электроснабжение пригорода Хабаровска и его окрестностей. В 11.07 по местному времени технологическое нарушение в работе оборудования на ПС 110 кВ «Корфовская» стало причиной ограничения подачи электроэнергии сразу в нескольких населённых пунктах Хабаровского муниципального района и района имени Лазо.

Специалисты Хабаровских электрических сетей незамедлительно приступили к восстановительным работам, через 15 минут были запитаны потребители сел Гродеково, Переяславка, Черняево, Георгиевка.

В 12.08 электроснабжение восстановлено в полном объеме. Оборудование центра питания ПС 110 кВ «Корфовская» выведено в ремонт.