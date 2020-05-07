Энергетики ХЭС отмечены благодарностью губернатора Хабаровского края

Сразу трем работникам Эльбанского РЭС СП «Северные электрические сети» Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) вручены благодарственные письма от имени губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Электромонтеру по ремонту и монтажу кабельных линий Александру Ивашову Эльбанского РЭС Северных электрических сетей хабаровского филиала АО «ДРСК» и его коллегам – электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей Юрию Кириллову и Евгению Коваленко – губернатор края выразил признательность за добросовестный труд и большой личный вклад, внесенный энергетиками в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной паводком на территории Хабаровского края в июле-сентябре 2019 года.

В сентябре прошлого года из-за сильнейших проливных дождей в поселке Эльбан Амурского муниципального района из берегов вышла местная река Ульбинка. На фоне непростой паводковой ситуации, царящей в регионе, это грозило местному населению массовыми отключениями электроэнергии.

Специалисты Эльбанского РЭС не позволили наводнению внести свои коррективы в надежность электроснабжения потребителей поселка и близлежащих населенных пунктов. Благодаря профессиональному подходу к своим трудовым обязанностям энергетики оперативно устраняли аварийные отключения электроэнергии, тем самым обеспечивая дальнейшую штатную работу вверенного им энергетического оборудования.