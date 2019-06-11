Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») обеспечили технологическое присоединение объектов первой очереди комплексной жилой застройки в микрорайоне «Зеленый угол» во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Для надежного электроснабжения новых жилых домов энергетики смонтировали 2,5 км линий электропередачи 10 кВ, установили 6 трансформаторных подстанций.

Проект создания распределительной сети для электроснабжения многоэтажной городской комплексной застройки энергетики реализуют в несколько этапов. На первом - обеспечено временное присоединение строительных площадок, а в июне текущего года жилые дома первой очереди перейдут на постоянную схему электроснабжения по новым сетям. При строительстве были использованы блочные модульные трансформаторные подстанции, отвечающие современным требованиям безопасности.

Суммарная мощность первой очереди жилой застройки составила 3,5 МВт.

Сейчас приморский филиал ДРСК переходит к исполнению мероприятий второго этапа и готовит проект строительства распределительных сетей для электроснабжения трех 17-этажных жилых домов. В целом проект электроснабжения микрорайона «Зеленый угол» предусматривает не только текущие потребности в электроэнергии, но и учитывает перспективный рост нагрузок.

«Вопрос обеспечения электроэнергией городской застройки в районе «Зеленого угла» мы прорабатывали несколько лет, - рассказывает директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко. – Удалось найти вариант, который бы соответствовал требованиям надежности электроснабжения и перспективного развития нового микрорайона. Отсутвие сетевых ограничений на старте реализации комплексной жилой застройки – важный этап, во многом определяющий дальнейшую реализацию этого проекта».

Стоит отметить, что во Владивостоке Приморские электрические сети впервые выполняют комплексное строительство сетей 10 кВ. Центром питания нового микрорайона стала ПС 220 кВ «Зеленый угол» (МЭС Востока). Общая площадь микрорайона «Зеленый угол» составит около 24 га. На территории планируется построить многоэтажные жилые дома, детские сады, школы, магазины. Для нового городского микрорайона создадут дорожные развязки, а также свяжут с объездной трассой Седанка – Патрокл. Суммарное заявленное потребление строящегося микрорайона составляет 21,5 МВт.

Дмитрий Шевченко