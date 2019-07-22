ПАО «ДЭК» списало пени на сумму 1,4 млн рублей управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и прочим потребителям электроэнергии, приравненным к населению, оплатившим имеющуюся задолженность за поставленные энергоресурсы, а также текущие начисления за май 2019 года.





Акция по списанию пени стартовала в апреле. В ней приняли участие более 1200 клиентов компании, которые до 1 июня погасили задолженность перед энергетиками и оплатили текущее энергопотребление более чем на 130 млн руб. В июле эти потребители получили платежные документы с нулевыми пени.





Акция проводилась в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Амурской области и Приморье. Самое активное участие в ней приняли приморские потребители.

«Акцию по списанию пеней для стимулирования платежной дисциплины данной группы клиентов мы проводили впервые, - рассказала Анна Степанчук, начальник отдела по организации работы с исполнителями коммунальных услуг ПАО «ДЭК». – Был получен положительный отклик потребителей, воспользовавшихся возможностью рассчитаться с долгами без штрафных санкций. Надеемся, что они в дальнейшем будут регулярно оплачивать электроэнергию и войдут в число наших добросовестных потребителей».