Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) завершили реконструкцию подстанции «Давыдовка» и строительство линии электропередачи 35 кВ. Модернизация сети позволит повысить надежность электроснабжения и создаст условия для подключения новых потребителей в Надеждинском районе.

Надеждинский район входит в число территорий с динамично растущей электрической нагрузкой. Здесь идет многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство, развиваются предприятия малого и среднего бизнеса. Для обеспечения существующего запроса энергетики модернизировали сеть 35 кВ – была построена новая линия, реконструировано открытое распределительное устройство 35 кВ на подстанции «Давыдовка».

После модернизации сети у энергетиков появилась дополнительная возможность резервирования в случае аварийных отключений. Выполненные технические мероприятия позволят оптимально использовать имеющиеся мощности и обеспечить более высокий уровень надёжности электроснабжения потребителей.

«Надеждинский район – сложная территория в плане электроснабжения. Потребители здесь особенно остро чувствуют нехватку мощностей, - рассказывает Сергей Корчемагин, главный инженер филиала ДРСК «Приморские электрические сети». – В этом году мы выполнили ряд мероприятий, которые позволят выправить эту ситуацию за счет существующих технических возможностей компании».