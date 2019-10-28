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Энергетики рассказали малышам о правилах электробезопасности

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Энергетики рассказали малышам о правилах электробезопасности

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«Хабаровские электрические сети» продолжает работу по профилактике электротравматизма среди детей Хабаровского края.

 Необычный урок прошел в городе Хабаровске для воспитанников средней группы детского сада №9. Ребятам рассказали, как правильно обращаться с бытовыми электроприборами, что категорически нельзя делать вблизи энергоустановок, и как вести себя, если на земле лежит оборванный провод.

Адаптированную программу по электробезопасности для малышей 4-5 лет, совместно с педагогами дошкольного образования, подготовил специалист службы перспективного развития и технологического присоединения хабаровского филиала АО ДРСК Андрей Минеев. Занятие прошло в игровой форме, малыши почувствовали себя энергетиками, померяли спецодежду и средства защиты от электрического тока, выполнили упражнение «гусиный шаг». В конце урока ребята получили книжки с правилами электробезопасности.

Ежегодно специалисты АО ДРСК выезжают в школы, детские оздоровительные лагеря и дошкольные образовательные учреждения, рассказывая детям, чем опасно электричество, какие знаки предупреждают об опасности и как вести себя вблизи энергоустановок. По традиции ребята получают в подарок методические пособия и сувениры с правилами электробезопасности. Если вы хотите чтобы  вашем учебном заведении провели занятие по электробезопасности – напишите нам по адресу pressa@khab.drsk.ru или сообщите по тел. (4212) 59-91-05.

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