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Энергетики рассказали родителям о правилах электробезопасности
Филиал АО ДРСК Хабаровские электрические сети» продолжает работу по профилактике электротравматизма детей и подростков Хабаровского края.
На этой неделе специалисты филиала рассказали о важности соблюдения правил электробезопасности родителям учеников школы №39 города Хабаровска. Встреча прошла в рамках «общественной приемной» организованной администрацией Индустриального района города Хабаровска.
В ходе беседы энергетики разъяснили правила нахождения вблизи энергообъектов и привели примеры несчастных случаев, в основе которых лежали невнимательность и незнание элементарных правил электробезопасности.
Работа по предотвращению электротравматизма требует участия не только энергетиков и педагогов, но родителей детей, говорит специалист по охране труда СП ЦЭС филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» Татьяна Пичуева. - Начиная с этого года, мы намерены на регулярной основе участвовать в «общественных приемных» организованных администрацией города. Цель таких бесед - убедить родителей в необходимости воспитания у детей ответственного отношения к электричеству и правилам электробезопасности, ведь только совместными усилиями мы сможем предотвратить несчастные случаи.