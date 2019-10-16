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Энергетики рассказали родителям о правилах электробезопасности

аа

Филиал АО ДРСК Хабаровские электрические сети» продолжает работу по профилактике электротравматизма детей и подростков Хабаровского края.

На этой неделе специалисты филиала рассказали  о важности соблюдения правил электробезопасности  родителям учеников школы №39 города Хабаровска. Встреча прошла в рамках «общественной приемной» организованной администрацией Индустриального района города Хабаровска.

В ходе беседы энергетики разъяснили правила нахождения вблизи энергообъектов и  привели примеры несчастных случаев, в основе которых лежали невнимательность и незнание элементарных правил электробезопасности.

Работа  по предотвращению электротравматизма требует участия не только энергетиков и педагогов, но родителей детей, говорит специалист по охране  труда СП ЦЭС филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» Татьяна Пичуева. -  Начиная с этого года, мы намерены на регулярной основе участвовать в «общественных приемных» организованных администрацией города. Цель таких бесед - убедить родителей в необходимости воспитания у детей ответственного отношения к электричеству и правилам электробезопасности, ведь только совместными усилиями мы сможем предотвратить несчастные случаи.

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