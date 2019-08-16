Специалисты «Приморских электрических сетей» (филиала АО «ДРСК») восстанавливают электроснабжение потребителей части Первомайского района, нарушенное сегодня днем.



Сегодня, 16 августа, в 15-33 был зафиксирован сбой в работе оборудования ПС «Чуркин», которая обеспечивает электроэнергией потребителей части Первомайского района. Для выяснения причин на подстанцию оперативно выехали ремонтные бригады.

В настоящее время энергетики приступили к осмотру оборудования и восстановлению электроснабжения потребителей, ведется перевод нагрузки на резервные источники питания. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

Справка: АО «ДРСК» (входит в состав группы «РусГидро») осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании 58111 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 709 подстанций, установленная мощность 15 344 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

Группа «РусГидро» - крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.