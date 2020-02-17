Эпицентр ДТП: автомобили массово бьются на улице Владивостока

На улице Тунгусская во Владивостоке буквально эпицентр ДТП – сразу порядка десятка автомобилистов решили, что могут проехать по скользкой и заснеженной проезжей части, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут в «Экипажи ДПС», подъем на Тунгусской стал серьезным препятствием для автомобилистов города. Машины буквально массово скатываются со склона, их заносит и раскручивает.

Так, только за это утро большегруз успел въехать в забор, за ним «пришла» иномарка – в итоге почти десяток машин оказался «замешан» в аварию.

Напомним, что синоптики обещали сегодняшний снегопад уже довольно давно – по предварительным прогнозам, кончиться он должен ближе к вечеру понедельника.

Ранее непогода уже создавала подобные крупные транспортные коллапсы – рекорд был побит осенью этого года, года на Низководном мосту столкнулись почти пять десятков машин – автомобили просто подъезжали к аварийному месту и становились частью огромного массового ДТП, новость о котором попала даже в федеральные СМИ.