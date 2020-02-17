telegr wh call

Новости

Эпицентр ДТП: автомобили массово бьются на улице Владивостока

17 Февраль 2020, 09:20

Пробки 9 баллов: Владивосток остановился на нескольких улицах

17 Февраль 2020, 09:05

В интересах развития региона нужно включать в систему образования больше бизнес-компетенций – «делороссы» Приморья

17 Февраль 2020, 09:00

Синоптики уточнили прогноз на понедельник

17 Февраль 2020, 08:09

Неизвестные напали на станцию скорой помощи

17 Февраль 2020, 07:30

Лекарство от коронавируса запустили в производство в Китае

17 Февраль 2020, 06:20

Трутнев проведет инспекцию объектов ТОР

17 Февраль 2020, 05:09

Цены на сахар на мировом рынке взлетели вверх

17 Февраль 2020, 04:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Эпицентр ДТП: автомобили массово бьются на улице Владивостока

автовоз

Более десятка машин не смогли одолеть подъем на Тунгусской

На улице Тунгусская во Владивостоке буквально эпицентр ДТП – сразу порядка десятка автомобилистов решили, что могут проехать по скользкой и заснеженной проезжей части, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут в «Экипажи ДПС», подъем на Тунгусской стал серьезным препятствием для автомобилистов города. Машины буквально массово скатываются со склона, их заносит и раскручивает.

Так, только за это утро большегруз успел въехать в забор, за ним «пришла» иномарка – в итоге почти десяток машин оказался «замешан» в аварию.

Напомним, что синоптики обещали сегодняшний снегопад уже довольно давно – по предварительным прогнозам, кончиться он должен ближе к вечеру понедельника. 

Ранее непогода уже создавала подобные крупные транспортные коллапсы – рекорд был побит осенью этого года, года на Низководном мосту столкнулись почти пять десятков машин – автомобили просто подъезжали к аварийному месту и становились частью огромного массового ДТП, новость о котором попала даже в федеральные СМИ. 

Читайте также:

Прогноз на понедельник уточнили синоптики

Пробки 9 баллов: Владивосток остановился на нескольких улицах

Лекарство от коронавируса запустили в производство в Китае

Александра Маслова

Популярное

Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам

Хруст французской булки доносится из Арсеньева

Автовоз с машинами приехал прямо в здание

Китайские производители автомобилей раздают дилерство «всем подряд» в России
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...