Видеоролик стал вирусным, а россиянам он напомнил любимый советский фильм, сообщает DEITA.RU.



Китайская полиция города Нейцзян узнала о работе в стране наркодилеров. Чтобы поймать двух продавцов наркотиков несколько полицейских перекрыли дорогу. Они буквально встали живым щитом, перегородив проезд скутеру, на котором ехали дилеры.

Однако этот метод не сработал: транспортное средство проехало дальше. Правда, через пару метров скутер влетел в скалу и перевернулся. Дельцов удалось поймать.

Россиянам этот ролик напомнил кадры из советского фильма «Кавказская пленница», где главные герои перегородили трассу, пытаясь задержать машину с «пленницей».

В Китае ролик уже стал вирусным. В соцсетях им поделились тысяч раз и поставили сотни тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что ролик с Путиным также стал популярным в Китае.

Елена Миронова