Эпичное видео: камера запечатлела полет Prius в море
Во Владивостоке автомобиль улетел в открытое Японское море, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
Камера видеонаблюдения зафиксировала тот самый момент, когда якобы пьяный водитель, находящийся за рулем Toyota Prius, не справился с управлением и угодил в море.
По словам очевидцев, летел по гравийке, будто он на раллийной гонке, и на простейшем повороте Prius стало мотать, рулевому оставалось лишь наблюдать за этим эффектным разматыванием. Электричка совершила несколько кувырков, после чего приземлилась в морскую пучину.
Информации о судьбе водителя на данный момент не поступало.
Екатерина Брязгунова
Видео: "Экипажи ДПС"