Во Владивостоке автомобиль улетел в открытое Японское море, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Камера видеонаблюдения зафиксировала тот самый момент, когда якобы пьяный водитель, находящийся за рулем Toyota Prius, не справился с управлением и угодил в море.

По словам очевидцев, летел по гравийке, будто он на раллийной гонке, и на простейшем повороте Prius стало мотать, рулевому оставалось лишь наблюдать за этим эффектным разматыванием. Электричка совершила несколько кувырков, после чего приземлилась в морскую пучину.

Информации о судьбе водителя на данный момент не поступало.

Екатерина Брязгунова