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Эпичное видео: тысячи северокорейских шхун уходят из российской бухты

10 Сентябрь 2019, 11:55

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Эпичное видео ухода из российских вод северокорейских шхун появилось в сети в понедельник, 9 сентября, сообщает DEITA.RU. Красивейшие кадры с высоты птичьего полета опубликовал Роман Капустян в своем аккаунте в Instagram.

Автор кадров сделал пояснение. «На видео не Таиланд, не Малайзия. Это Россия, Приморский край, бухта Ольга. Северокорейские шхуны покидают бухту. Сложно вообразить такой масштаб», — пишет он.

И действительно, такой масштаб вообразить практически невозможно. Это даже не двести и не триста судов иностранного государства в российских водах. Их тысячи.

Напомним, в последние несколько лет рыбацкие шхуны КНДР перед каждым тропическим тайфуном укрываются в различных бухтах Приморского края. Местные жители часто наблюдают не просто лодки в акватории российских вод, но и северокорейцев прогуливающихся по берегу или трассе и даже продолжающих свою работу. Правда, в российских водах, оно и понятно, верные своему делу рыбаки добывают наши отечественные биоресурсы и увозят их домой.

Екатерина Брязгунова

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