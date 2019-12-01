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Эпичные фото жесткой аварии в столице появились в Сети
Серьезное ДТП случилось в дальневосточной столице в ночь на воскресенье, 1 декабря, сообщает DEITA.RU. Кадры с места аварии в районе Зеленого угла в направлении Ладыгина опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, водитель за рулем красной Toyota Celica не смог справиться с управлением автомобиля, в связи с чем его выкинуло на встречку. В результате автомобиль лоб в лоб столкнулась с внедорожником Chevrolet.
Отмечается, что в Toyota Celica водитель и пассажиры якобы выпивали и не были пристегнуты. Из-за мощного удара всех людей, находящихся в легковом автомобиле, раскидало по проезжей части.
В результате аварии пострадали люди, находившиеся во внедорожнике. В причинах аварии предстоит разобраться стражам порядка.
Екатерина Брязгунова