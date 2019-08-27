Продолжающийся ливень лишит автолюбителей одного из самых главных маршрутов, сообщает DEITA.RU.

Судя по информации от очевидцев, поступающей в редакцию DEITA.RU, уже в ближайшие полчаса или час сотрудники ГИБДД будут вынуждены ограничить движение в районе села Смоляниново по дороге, которая соединяет Находку и Владивосток.

Причиной запрета на передвижение станет стремительно разливающаяся река, которая уже несколько дней подряд является естественной причиной, существенно замедляющей движение, а в некоторые периоды и полностью его останавливающей.

Учитывая, что на данном участке уже были случаи сноса автомобилей с колеи и опрокидывания в речной поток, инспекторы дорожного движения скорее всего не станут рисковать и пропускать машины, хозяева которых захотят проверить возможности своих авто в борьбе со стихией.

Ранее сообщалось, что проблемы с автомобильной доступностью сложились сразу на нескольких популярных дорожных участках по всему Приморскому краю.

Очень сильно пострадала и столица региона и всего Дальнего Востока. По состоянию на 16.30 движение на большом количестве городских улиц парализовано из-за разлива огромных рек дождевой воды.

Пользователи соцсетей уже окрестили сложившуюся ситуацию в Приморье не иначе как "Эпичный апокалипсис".

Дмитрий Шевченко