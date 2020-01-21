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6 Декабрь 2019, 18:15

Эпидемия не пройдет: бесплатные прививки от пневмонии делают в Приморье

Прививка

В первую очередь бесплатно пройти вакцинацию от пневмонии могут маленькие дети до 2 лет и взрослые, входящие в группу риска, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в правительстве Приморья, в настоящее время в лечебно-профилактических организациях достаточное количество вакцины «Превенар 13», чтобы привить от пневмокока всех нуждающихся.

Получить необходимую помощь можно в поликлиниках по месту жительства после предварительной консультации лечащего врача.

Как отмечают специалисты, данная прививка позволит избежать осложнений у людей с ослабленным иммунитетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями эндокринной и дыхательной систем.

В министерстве здравоохранения также отметили, что бесплатную вакцинацию могут получить и пожилые граждане в рамках нацпроекта «Демография».

Ирина Елкина

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