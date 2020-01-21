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Эпидемия не пройдет: бесплатные прививки от пневмонии делают в Приморье
В первую очередь бесплатно пройти вакцинацию от пневмонии могут маленькие дети до 2 лет и взрослые, входящие в группу риска, сообщает DEITA.RU.
Как отмечают в правительстве Приморья, в настоящее время в лечебно-профилактических организациях достаточное количество вакцины «Превенар 13», чтобы привить от пневмокока всех нуждающихся.
Получить необходимую помощь можно в поликлиниках по месту жительства после предварительной консультации лечащего врача.
Как отмечают специалисты, данная прививка позволит избежать осложнений у людей с ослабленным иммунитетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями эндокринной и дыхательной систем.
В министерстве здравоохранения также отметили, что бесплатную вакцинацию могут получить и пожилые граждане в рамках нацпроекта «Демография».
Ирина Елкина