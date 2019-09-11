Эра банкоматов подходит к концу

С апреля следующего года наличные будут выдавать на кассах банкоматов даже в малонаселенных районах и отдаленных населенных пунктах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «ЭкспертOnline».

Главы системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев реализует проект по повышению финансовой доступности. Двадцать девятого октября будет запущен пилотный проект, к концу года выдавать наличные будут в некоторых магазинах и в сфере услуг – таких будет около трех тысяч. Дальше услугу смогут предоставлять самые различные заведения. Людям больше не придется выстаивать очередь перед банкоматами, и сами банкоматы станут не нужны, как и затраты на них. Инкассация тоже перестанет быть востребованной.

Оборот денег пойдет быстрее: банки доберутся до всех касс розничных магазинов. Комиссий за снятие денег не предполагается. Ограничение одно: не более пяти тысяч за раз. Но можно воспользоваться услугой множество раз подряд – при желании.

В некоторых малонаселенных районах уже введена: это удобно и людям, и банкам. Но больше всего она будет востребована в крупных городах, где сосредоточен бизнес, и где множество покупателей. Если комиссия не будет предусмотрена или окажется небольшой, люди будут пользоваться новой опцией, хранить деньги на счетах, не снимая, и упрощать тем самым жизнь банкам.

Но есть и минусы: очереди рискуют стать огромными, а мошенники попытаются придумать, как использовать нововведение в своих интересах.

Анастасия Туркова