telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Эра банкоматов подходит к концу

11 Сентябрь 2019, 20:15

Банкомат клавиатура

С апреля следующего года наличные будут выдавать на кассах банкоматов даже в малонаселенных районах и отдаленных населенных пунктах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «ЭкспертOnline».

Главы системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев реализует проект по повышению финансовой доступности. Двадцать девятого октября будет запущен пилотный проект, к концу года выдавать наличные будут в некоторых магазинах и в сфере услуг – таких будет около трех тысяч. Дальше услугу смогут предоставлять самые различные заведения. Людям больше не придется выстаивать очередь перед банкоматами, и сами банкоматы станут не нужны, как и затраты на них. Инкассация тоже перестанет быть востребованной.

Оборот денег пойдет быстрее: банки доберутся до всех касс розничных магазинов. Комиссий за снятие денег не предполагается. Ограничение одно: не более пяти тысяч за раз. Но можно воспользоваться услугой множество раз подряд – при желании.

В некоторых малонаселенных районах уже введена: это удобно и людям, и банкам. Но больше всего она будет востребована в крупных городах, где сосредоточен бизнес, и где множество покупателей. Если комиссия не будет предусмотрена или окажется небольшой, люди будут пользоваться новой опцией, хранить деньги на счетах, не снимая, и упрощать тем самым жизнь банкам.

Но есть и минусы: очереди рискуют стать огромными, а мошенники попытаются придумать, как использовать нововведение в своих интересах.

Анастасия Туркова

Читайте также:

Центробанк сам решит, какие кредиты дать людям Получение СНИЛС упростили Ставка по ипотеке оказалась неважна большинству заёмщиков

Последнее

Власти проговорились об отмене пенсий

Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики

Рубль рухнет: брокеры раскрыли секрет сохранения денег

Стала известна причина массового отказа россиян от новых авто
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Сбербанк сделает подарок желающим получить ипотеку

12 Сентябрь 2019, 00:15

Компания закрылась: россияне травились "здоровой пищей"

11 Сентябрь 2019, 23:32

Куда россиянам девать детей, сказал Медведев

11 Сентябрь 2019, 23:02

Власти накажут автолюбителей за детей в салоне

11 Сентябрь 2019, 22:32

Правительство изменило пенсионную реформу

11 Сентябрь 2019, 22:01

Более 2 тысяч семей получили выплаты на первенцев

11 Сентябрь 2019, 21:55