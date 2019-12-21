Эра бесплатных фильмов в Сети закончилась

Суд в России впервые вынес обвинительный приговор владельцу сайтов с пиратскими лентами, сообщает DEITA.RU.



Красногорский суд Московской области приговорил владельца сайтов с тысячами пиратских фильмов к двум годам условно. Это первое подобное судебное решение, которое должно вскоре положить конец эре бесплатного кино в стране.

Как пишет РИА «ФАН», у обвиняемого было порядка 10 сайтов с онлайн-кинотеатрами. Просмотр тысяч фильмов, украденных у правообладателей, был бесплатным для пользователей. Спосировали все разные онлайн-казино, которые давали на сайтах рекламу.

Известно, что в месяц мужчина получал с рекламы на своих нелегальных сайтах-кинотеатрах порядка 500 тысяч рублей.

Елена Миронова