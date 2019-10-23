Новости
Веселее вместе: любимый напиток разрешат пить на стадионах
24 Октябрь 2019, 12:00
Африканская чума добралась до известного телеведущего
24 Октябрь 2019, 11:45
Роженицам дадут полмиллиона рублей
24 Октябрь 2019, 11:30
Мэрия Владивостока снова провалила указ президента
24 Октябрь 2019, 11:15
Российским женщинам разрешат меньше работать
24 Октябрь 2019, 11:00
Медведев даст на учебу чиновников 11 миллиадров рублей
24 Октябрь 2019, 10:45
Россияне потерпят: Путин списал колоссальные долги Африке
24 Октябрь 2019, 10:33
Чиновники отберут у школьников сосиски в тесте
24 Октябрь 2019, 10:20
Ешь, что дают: чиновники заставят похудеть российских пенсионеров
Чиновники Волгоградской области установили нормы питания для стариков, находящихся в домах престарелых. Россияне уже назвали их «диетой для похудения». Об этом сообщает DEITA.RU.
С середины октября текущего года ежедневный рацион одиноких пожилых волгоградцев, постоянно проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов региона, выглядит так:
Сто грамм белого и серого хлеба.
Двадцать грамм макарон.
Пятьдесят грамм круп и бобовых. Каких именно - не уточняется.
Двести пятьдесят грамм картофеля, столько же «других овощей» и двести грамм фруктов.
Двести грамм молока или кисло-молочных продуктов, десять грамм сметаны, пятнадцать грамм сыра, двадцать грамм сливочного масла и десять - маргарина.
Восемьдесят грамм мяса, пятьдесят семь грамм полупотрошеной курицы или сорок пять - потрошеной. Семьдесят шесть неочищенной от костей и кожи рыбы. Двадцать пять грамм колбасы.
Также старикам обещают ежедневно выдавать по пятьдесят семь грамм сахара, сорок грамм творога, два грамма чая, полтора - какао или цикория, пять грамм кондитерских изделий и четыре яйца в неделю.
Отметим, речь идет о взвешивании неочищенных сырых продуктов до термической обработки.
«Непонятно, где они черпали вдохновение, но смотря на эти нормы, почему-то первыми в голову лезут «125 блокадных грамм», «А еще наша дума решила, что пенсионеры живут хорошо и оставила прожиточный уровень на 2020 год без изменений. По мнению дорогих депутатов 8 569 рублей в месяц – вполне достаточно», «Почему эти нормы так похожи на диету для интенсивного похудания?», - возмущаются россияне.
Соответствующий приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 16.10.2019 № 1945 находится в распоряжении редакции DEITA.RU.
Екатерина Цой