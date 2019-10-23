Ешь, что дают: чиновники заставят похудеть российских пенсионеров

Чиновники Волгоградской области установили нормы питания для стариков, находящихся в домах престарелых. Россияне уже назвали их «диетой для похудения». Об этом сообщает DEITA.RU.

С середины октября текущего года ежедневный рацион одиноких пожилых волгоградцев, постоянно проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов региона, выглядит так:

Сто грамм белого и серого хлеба.

Двадцать грамм макарон.

Пятьдесят грамм круп и бобовых. Каких именно - не уточняется.

Двести пятьдесят грамм картофеля, столько же «других овощей» и двести грамм фруктов.

Двести грамм молока или кисло-молочных продуктов, десять грамм сметаны, пятнадцать грамм сыра, двадцать грамм сливочного масла и десять - маргарина.

Восемьдесят грамм мяса, пятьдесят семь грамм полупотрошеной курицы или сорок пять - потрошеной. Семьдесят шесть неочищенной от костей и кожи рыбы. Двадцать пять грамм колбасы.

Также старикам обещают ежедневно выдавать по пятьдесят семь грамм сахара, сорок грамм творога, два грамма чая, полтора - какао или цикория, пять грамм кондитерских изделий и четыре яйца в неделю.

Отметим, речь идет о взвешивании неочищенных сырых продуктов до термической обработки.

«Непонятно, где они черпали вдохновение, но смотря на эти нормы, почему-то первыми в голову лезут «125 блокадных грамм», «А еще наша дума решила, что пенсионеры живут хорошо и оставила прожиточный уровень на 2020 год без изменений. По мнению дорогих депутатов 8 569 рублей в месяц – вполне достаточно», «Почему эти нормы так похожи на диету для интенсивного похудания?», - возмущаются россияне.

Соответствующий приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 16.10.2019 № 1945 находится в распоряжении редакции DEITA.RU.

Екатерина Цой